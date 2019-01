OL : Genesio est le « Livret A » de l'OL, la comparaison va faire tiquer

Dans : OL, Ligue 1.

Très critiqué ces derniers mois, Bruno Genesio a connu des moments compliqués à l’Olympique Lyonnais.

Actuellement, la situation est plus calme pour le coach rhodanien, les résultats de son équipe étant positifs. Surtout, l’entraîneur de l’OL a gagné du crédit après les performances très abouties de son équipe contre Manchester City en Ligue des Champions. Cela n’empêche pas certains supporters, observateurs ou médias de le critiquer. Même si en réalité, Bruno Genesio représente une garantie rassurante pour Jean-Michel Aulas, qui sait qu’il n’aura jamais de mauvaises surprises avec son entraîneur. Dans son édito, le site Cahiers du Football a ainsi comparé le coach des Gones à un Livret A. Une comparaison qui risque de faire tiquer le principal intéressé…

« Bruno Genesio est-il un bon entraîneur ? Il n'est déjà pas le plus mauvais, ce qui peut paraître bête à dire mais peut vite s'oublier quand Lyon rate complètement un match. Mais c'est aussi très loin d'être le meilleur, les performances ponctuelles ne masquant qu'en partie l'absence de projet de jeu reproductible qui ferait passer un cap à l'OL en championnat, lui qui dispose d'un effectif dont on mesurera la qualité dans quelques années – quand Ndombélé et consorts seront des références à leur poste. Au fond, dans un club dont la présence en bourse oblige à une gestion prudente, il est une sorte de livret A : rassurant car sans risque mais sans apport substantiel » peut-on lire. Une analyse qui colle en tout cas avec l'actualité, où le taux de l'épargne préférée des Français ne fait clairement pas rêver...