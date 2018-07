OL : Genesio est déjà totalement fan de Martin Terrier

Dans : OL, Ligue 1.

Auteur d’un doublé lors du match amical entre Lyon et Fulham samedi soir (4-0), Martin Terrier fait déjà l’unanimité dans la capitale des Gaules. Très adroit en plus d’être polyvalent, l’international espoir français a reçu les compliments de Bruno Genesio, qui s’est exprimé à son sujet dans les colonnes du journal L’Equipe.

« C'est bien, c'est un joueur qui aime beaucoup participer au jeu, et son deuxième but, c'est un vrai but d'attaquant. Depuis qu'il est chez nous on lui demande d'aller plus vers le but, car il est très adroit. Il peut occuper les trois postes de devant, même celui de numéro 10 derrière l'attaquant. C'est intéressant » a confié Bruno Genesio, bien conscient que la concurrence sera féroce en attaque la saison prochaine avec Terrier donc, mais également Depay, Mariano, Cornet ou encore Fekir et Traoré. Ça promet…