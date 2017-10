OL : Genesio est cash, taper l'ASSE c'est bon mais ça vaut que 3 points

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Avant de se déplacer dans huit jours à Saint-Etienne, l'Olympique Lyonnais jouera deux rencontres importantes au Groupama Stadium puisque l'OL accueillera Metz dimanche, puis Everton jeudi en Europa League. Et si Nabil Fekir et ses coéquipiers jouent bien le coup, ils pourraient arriver à Geoffroy-Guichard après une série de cinq victoires consécutives et donc avec un moral énorme. Quoi qu'il en soit, avant le match face à Metz dans un stade archi comble, Bruno Genesio a remis les choses dans l'ordre. Car même s'il est bien conscient que les supporters de l'OL exigent une victoire face à l'ASSE, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais sait qu'il y a deux matches à jouer et à gagner d'ici-là.

« Je suis bien placé pour connaître l’importance du derby, mais si on y arrive en ayant gagné cinq matches de suite, il y a des chances pour que l’on soit plus performant. Les trois points contre Metz vaudront autant que ceux à St-Etienne. Il n’y aura pas de bonus à gagner le derby... », a fait remarquer Bruno Genesio, qui ne veut pas que certains joueur soient déjà tournés vers Saint-Etienne et ne soient donc pas à bloc lors des matches contre Metz et Everton, pourtant tout aussi important.