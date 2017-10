OL : Genesio est aussi un des secrets de la réussite du centre de formation

Dans : OL, Ligue 1.

Le centre de formation de l'Olympique Lyonnais est connu dans toute l'Europe et la qualité des joueurs sortis de l'académie rhodanienne ne se dément pas, pour preuve la récente troisième place de l'OL dans le classement des centres de formation pour les cinq plus grands championnats européens.

Répondant à Footmercato, Jean-François Vulliez, directeur de l'académie lyonnaise, se réjouit évidemment de ce classement où l'Olympique Lyonnais est seulement devancé par le Real Madrid et le FC Barcelone. Et il se félicite également de l'excellente collaboration en place avec Bruno Genesio, lequel connaît très bien le centre de formation. « On a beaucoup échangé et travaillé sur les principes de jeu et la philosophie de jeu. Bruno vient de l’académie. Il connaît très bien notre fonctionnement. C’est un des formateurs à la base. Il est capable d’amener de jeunes joueurs vers le très haut niveau. Il s’intéresse beaucoup à ce qu’on fait, il est très actif au sein de notre académie même si aujourd’hui il a d’autres responsabilités. On a des points réguliers ensemble afin d’évoquer la situation de l’académie et l’évolution des équipes et des joueurs », explique le responsable du centre de formation de l'Olympique Lyonnais.