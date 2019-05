OL : Genesio entraîneur de l'ASSE ? La bonne blague signée JM Aulas

Dans : OL, ASSE, Ligue 1.

Bruno Genesio dirigera l'Olympique Lyonnais pour la dernière fois à l'occasion du déplacement qu'effectuera le club rhodanien vendredi à Nîmes. Même si cet match comptera pour du beurre, l'OL ayant désormais la certitude de finir troisième de Ligue 1, cela sera probablement un grand moment d'émotion pour celui qui a passé une grande partie de sa carrière à Lyon. Et même si l'on ne sait pas encore ce que fera Bruno Genesio la saison prochaine, ce dernier a confié avec malice à Jean-Michel Aulas et Jérôme Seydoux qu'il ne prendrait pas la place de Jean-Louis Gasset à l'AS Saint-Etienne.

C'est dans une séquence filmée par Canal+ dans les couloirs du Groupama Stadium que le coach lyonnais a répondu à la question malicieuse de son patron. Evoquant l'avenir de Bruno Genesio devant son co-actionnaire, JMA a lancé : « La seule chose dont je suis sûr c’est qu’il n’ira pas à Saint-Etienne ». Ce qu'a confirmé dans la foulée l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais : « Non ça c’est sûr ! Non non je peux vous l'assurer je n’irai pas à Saint-Etienne ». Et le président de l'OL de conclure : « Il ne prendra même pas la sélection du Cameroun, parce qu’ils jouent en vert ».