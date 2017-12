OL : Génésio écoeuré par l'arbitrage anti-Fekir

Dans : OL, Ligue 1.

Dimanche après-midi, Bruno Génésio a été exclu à quelques minutes de la fin du match suite à une protestation trop véhémente consécutive à une faute non sifflée sur Nabil Fekir.

Présent devant les médias avant le match face à Montpellier ce mercredi en Coupe de la Ligue, le coach rhodanien est revenu sur le traitement infligé au capitaine de l’OL depuis quelques semaines. « Le traitement qui lui est réservé » depuis le derby contre Saint-Etienne est « bizarre » selon l’entraîneur de l’OL, pas loin d'accuser les arbitres…

« Le contexte est difficile pour Nabil Fekir en ce moment. On l’a encore vu dimanche… Depuis le derby, le traitement qui lui est réservé est bizarre. Des fautes qui devraient être sifflées et sanctionnées car elles mettent son intégrité physique en danger ne le sont pas. Et des fautes sont régulièrement sifflées contre lui alors qu’il n’y a rien » s’est interrogé l’entraîneur de l’Olympique de Lyonnais, qui l’a encore mauvaise après l’épisode picard de dimanche après-midi. Reste désormais à voir quel sera le choix de Bruno Génésio à l’égard de son capitaine pour le choc face au MHSC, à quatre jours d’un match capital dans la lutte pour le podium face à l’Olympique de Marseille au Groupama Stadium.