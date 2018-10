OL : Genesio donne l'explication des 20 minutes pathétiques de Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Jusqu'à l'expulsion logique de Traoré, auteur d'un tacle très dangereux sur Dembélé à la 31e minute du match SCO-OL, la formation lyonnaise était partie pour rendre une copie totalement insipide. Et même si finalement Lyon s'est imposé 2 à 1 en terre angevine, il est évident que Bruno Genesio se devait d'apporter une explication à ce début de match pathétique de son équipe, laquelle peut remercier Anthony Lopes, héroïque et qui a sauvé les siens.

Et sur BeInSports, l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a développé ses arguments. « On a eu une entame très très difficile. On était encore marqué par ce que l’on a vécu mardi dernier contre Hoffenheim, avec ces occasions trop nombreuses concédées. On a été appliqué pour bien défendre, mais du coup on a été un petit peu amorphe. L’expulsion aidant, on a réussi une bien meilleure mi-temps même si on a encore souffert avec ce but encaissé (...) Anto nous a permis de rester dans le match, car ils ont eu deux ou trois grosses occasions dans les 20 premières minutes. Il a réussi des arrêts déterminants qui nous ont permis de faire durer le match et finalement de l’emporter. Je voulais aussi signaler l’apport des joueurs venus du banc et souligner aussi que c’était un post Champions League et que nous avions gagné avant Hoffenheim, c’est une performance même si c’est dans la difficulté et qu’on doit faire mieux dans le jeu », a expliqué un Bruno Genesio, satisfait de prendre trois points dans ces conditions.