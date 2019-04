OL : Genesio dément un divorce avec Memphis Depay !

Dans : OL, Ligue 1.

Compte tenu des prestations récentes de Memphis Depay sous le maillot de l'Olympique Lyonnais, certains ont affirmé qu'il y avait désormais un vrai divorce entre l'attaquant néerlandais et Bruno Genesio. Il est vrai que l'ancien mancunien semble totalement hors du coup et pas concerné à 100% par la situation de l'OL, cela a notamment été le cas la semaine passée en Coupe de France contre Rennes. Mais à la veille du déplacement de Lyon à Nantes, l'entraîneur du club rhodanien a fermement démenti un éventuel clash entre lui et Memphis Depay.

« Je compte sur tous les joueurs, et avec Memphis on a une relation professionnelle. Mais contrairement à ce que j’ai pu lire ou entendre, non il n’y a aucun divorce entre Memphis Depay et moi. Je fais des choix en mon âme et conscience par rapport à ce que j’estime être le plus adapté pour gagner un match », a expliqué Bruno Genesio, qui ne fera aucun cadeau, que ce soit à Memphis Depay ou à un autre, alors que l'Olympique Lyonnais est lancé dans un sprint en Ligue 1 où le moindre faux-pas se paie au prix fort. L'attaquant international néerlandais n'aura donc pas de passe-droit, les choses sont claires.