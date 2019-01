OL : Genesio change de méthode pour relancer Memphis

Dans : OL, Ligue 1.

Régulièrement ces derniers mois, Bruno Genesio s’est agacé du comportement de Memphis Depay et n’a pas hésité à le mettre sur le banc pour le piquer au vif. Mais cette fois, la situation semble différente. En effet, l’international néerlandais traverse une période compliquée sur le plan sportif, mais garde un état d’esprit correct aux yeux de son entraîneur. Raison pour laquelle le coach lyonnais a expliqué en conférence de presse qu’il ne sévirait pas à nouveau avec celui qui a été son homme fort en fin de saison dernière. Au contraire, Bruno Genesio a préféré encourager son joueur, lequel n’est pas aidé par le collectif ces derniers temps à l’OL.

« Il n’a pas marqué depuis quelques matches mais par exemple, sa seconde période face à Reims est plutôt de bonne facture. C’est avant tout un problème collectif. Quand il n’y a pas tout collectivement, les individualités ne peuvent pas être au plus haut. Il montre qu’il essaie et qu’il joue pour l’équipe. Il n’est pas en réussite en ce moment mais ça va revenir, il n’y a pas de problème » a expliqué Bruno Genesio, qui a tenu un discours semblable pour défendre Nabil Fekir. Des déclarations bienveillantes, qui devront aider Memphis et Nabil Fekir à sortir leur épingle du jeu lors des prochains matchs. Sinon, le coach des Gones pourrait s’impatienter…