OL : Genesio calme ceux qui voient déjà Lyon 2e de L1

Dans : OL, Ligue 1, LOSC.

Bruno Genesio (entraîneur de l'OL après la victoire 3-2 contre Montpellier) : « Oui, ce succès nous replace dans la course à la deuxième place. Mais chaque week-end, il y aura des constats à faire selon les résultats. Je pense qu’il faut apprécier ce soir d’être revenu à quatre points de Lille. On va attendre tranquillement le match de Marseille à Paris pour voir si on fait une opération encore meilleure. Mais on sait que derrière, il restera 9 matchs et certaines équipes bénéficieront ou pas des résultats des autres. Le début de la première mi-temps était bon. Mais dès que l’on a marqué, on s’est endormi et on a joué sur un rythme très lent. Montpellier s’est contenté d’être en place et j’ai demandé aux joueurs de mettre plus de rythme en deuxième mi-temps. C’est ce qui a été fait, même si j’aurais préféré que l’on gagne plus largement ».