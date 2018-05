OL : Genesio aurait accepté d'être viré

Dans : OL, Ligue 1.

Avant même la tenue du conseil d’administration du club la semaine prochaine, Jean-Michel Aulas a mis les choses au clair en annonçant que le comité de gestion avait tranché pour la continuité en décidant de conserver Bruno Genesio. Une décision qui était attendue, même si elle ne fera pas forcément plaisir à tout le monde à Lyon, puisqu’une frange de plus en plus importante de supporters souhaitait un changement radical à ce poste. Ce ne sera pas le cas et l’entraineur lyonnais s’est confié au sujet de ce renouvellement de confiance de la part de sa direction, même s’il était au courant que cela aurait pu aussi mal tourner pour lui.

« Soulagé, ce n'est pas le mot. J'aurais accepté une autre décision aussi. Mais c'est une grande marque de confiance de la part du président et du conseil d'administration sur mon travail. Ils sont aptes à juger ce que je fais tous les jours avec mon groupe et mon staff. Ce n'est pas une revanche. C'est simplement la fierté d'avoir bien fait notre travail tous ensemble. C'est ça qui m'anime. On sait que le métier d'entraîneur n'est jamais un long fleuve tranquille, qu'un club traverse des turbulences dans une saison. Mais la force d'un club, c'est de justement les traverser et d'en ressortir encore plus grand. On a réussi à les traverser, à atteindre l'objectif de se qualifier directement en Ligue des champions, ce qui était très très important », a livré l’entraineur lyonnais, qui peut désormais prendre sereinement quelques semaines de vacances avant de se concentrer sur la saison prochaine.