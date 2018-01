OL : Genesio annonce du mouvement en fin de mercato

Dans : OL, Mercato.

Ce vendredi, l’Olympique Lyonnais a confirmé l’arrivée de Martin Terrier en provenance de Lille pour l’été prochain. L’attaquant de 20 ans va terminer la saison en prêt avec Strasbourg avant de rejoindre les Gones.

Malgré ce transfert officialisé, le club rhodanien ne s’est pas renforcé cet hiver, et n’a visiblement pas l’intention de le faire si l’on en croit Bruno Genesio. Si d’autres mouvements sont attendus, ils concerneront uniquement les départs de joueurs peu utilisés comme le milieu Clément Grenier et le défenseur central Mapou Yanga-Mbiwa. Voire l’attaquant Willem Geubbels qui n’a toujours pas signé son contrat professionnel.

« Ça va bouger dans un sens, a annoncé l’entraîneur de l’OL. Pour Clément et Mapou, la situation est très difficile à vivre. Je sais que quand on est joueur, on a envie de jouer. J’espère que ça ira pour eux et qu’ils trouveront une solution. (...) Concernant Willem, je n’ai toujours pas d’information concernant son futur. » A priori, les deux premiers cités devraient trouver un point de chute d’ici la fin du mercato mercredi soir.