OL : Genesio a refusé de prolonger à l'OL

Dans : OL, Ligue 1.

Sévèrement critiqué en fin de saison passée par une partie des supporters de l'Olympique Lyonnais, personne n'a oublié la banderole musclée sortie lors du dernier match de la saison, Bruno Genesio est en fin de contrat à l'OL. Mais, à quelques heures des débuts officiels de Lyon en Ligue 1 cette saison, l'entraîneur rhodanien explique dans L'Equipe qu'il lie son avenir personnel aux résultats de l'Olympique Lyonnais et qu'il a refusé de signer la prolongation de contrat proposée par Jean-Michel Aulas.

« En fait, on a été d’accord sur un point : il n’était pas opportun de prolonger mon contrat. C’est moi qui ai évoqué ce point en premier, auprès de mon président et de Vincent Ponsot. On n’a pas parlé de la suite. C’est vrai que mon président m’avait proposé une prolongation, la saison dernière, en cas de podium, mais je n’ai pas voulu la signer. Je pense qu’il était plus correct, vis-à-vis de tout le monde, de ne pas le faire. Ce n’était pas un bon message à envoyer. Aujourd’hui, il n’y a pas de feuille de prête, rien du tout. Tout est simple : les résultats font qu’il y aura une discussion ou qu’il n’y en aura pas », explique, dans le quotidien sportif, Bruno Genesio, qui veut donc assumer jusqu'au bout ses résultats avec l'Olympique Lyonnais. Quoi qu'on pense du technicien, il faut avouer que ce choix est courageux.