OL : Genesio a pris une droite, mais il répond à Aulas

Dans : OL, Ligue 1.

Après l’élimination de l’OL en demi-finale de la Coupe de France, Jean-Michel Aulas a surpris tout le monde en annonçant que Bruno Genesio n’était pas automatiquement prolongé, tout en précisant que le coach rhodanien pourrait tout de même rester à l’issue de la saison, selon les résultats des huit derniers matchs. Une communication très étonnante de la part du président rhodanien, qui pourrait bien perdre son entraîneur mentalement. D’autant qu’après la rencontre face aux Bretons mardi soir, Bruno Genesio s’est exprimé d’une manière troublante, comme si l’histoire entre lui et l’OL se terminait, affirmant notamment qu’il souhaitait laisser le club comme il l’avait trouvé.

« Je veux laisser le club dans l'état où je l’ai trouvé »

« Il reste huit matchs de championnat et je vais tout donner pour amener l'équipe à la deuxième place et laisser le club dans l'état où je l'ai trouvé, à savoir qualifié pour la Ligue des champions. Le plus important pour moi, ce n'est pas mon cas personnel mais de qualifier de nouveau le club pour la Ligue des champions. Je suis très déçu de ne pas être qualifié pour la finale de Coupe de France, c'était un des objectifs qu'on s'était fixé avec le président. J'en profite pour confirmer ce qu'il a dit : lorsque j'ai dit que je savais ce que le président allait dire, c'était exactement ce qu'il vient de dire. Donc il faut faire attention de ne pas tirer de conclusions trop rapides. Mais ce n'est pas le plus important » a lâché Bruno Genesio, jetant le trouble sur son avenir à deux mois de la fin du championnat.