OL : Genesio a la haine contre les Bad Gones, mais il veut rester !

Dans : OL, Ligue 1.

Le scénario final a été exceptionnel samedi soir au Groupama Stadium, l'Olympique Lyonnais finissant par décrocher le dernier ticket pour la Ligue des champions après un match contre Nice totalement fou. Mais même s'il a été porté en triomphe par ses joueurs, Bruno Genesio n'a pas du tout apprécié le comportement des supporters de l'OL à son encontre et notamment une banderole apparue du côté des Bad Gones. En effet, le Kop Virage Nord a enchaîné les messages à destination des dirigeants et du staff et notamment celui-ci : « Bruno, ton amour pour l’OL t’honore mais il est de temps de tourner la page ». Et c'est peu dire que l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a pris une gifle XXL.

« Cette banderole m’a fait beaucoup de mal, très mal même. Je ne l’oublierai pas. Je ne sais pas ce qu’on aurait pu leur apporter de plus. Peut-être une coupe d’Europe. Mais il n’y a qu’une équipe qui pouvait la gagner et ce fut l’Atlético de Madrid, a lancé, livide, Bruno Genesio, qui n’a cependant pas l’intention de démissionner. Je parlerai avec mon président. Il me reste un an de contrat. Mais bien sûr que j’ai envie de continuer. Ce qui me fait avancer, ce ne sont pas les banderoles mais ce que je vis tous les jours avec mes joueurs. Le fait qu’ils progressent et qu’ils ne lâchent pas. Bien sûr que ça, ça me donne envie de continuer. »