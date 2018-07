OL : Genesio a fait des choix forts pour éviter une crise

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio a réussi une belle saison aux commandes de l'Olympique Lyonnais puisque le technicien français a obtenu ce que son président lui avait demandé, à savoir la qualification pour la Ligue des champions. Mais l'échec en Europa League a largement plombé les relations déjà très tendues entre les supporters de l'OL et un coach perfidement surnommé Pep Genesio. Cependant, Jean-Michel Aulas l'a confié, son entraîneur a travaillé durant ses vacances dans un secteur désormais important, la communication.

Pour le patron de l'Olympique Lyonnais, cet effort de Bruno Genesio était devenu indispensable. « Je pense qu’il faut parfois, comme un président et un entraîneur le font, accepter de dire qu’ils se sont trompés. Ils doivent comprendre qu’aujourd’hui l’osmose entre l’équipe et le coach, entre le coach et le président, est unique (...) On va encore écouter et expliquer. Bruno, de son côté, a aussi profité des vacances pour se ressourcer et pour travailler l’expression et la communication extérieure. Peut-être que certains percevaient des manques. Mais la reconnaissance de Didier Deschamps montre que quand on a des résultats, on a raison. Et tous les joueurs m’ont dit qu’ils croyaient en lui, c’est la plus belle des récompenses », a expliqué, dans L'Equipe, Jean-Michel Aulas.