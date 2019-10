OL : Gasset scandalisé par les accusations anti-Blanc

Dans : OL, Ligue 1.

Il y a une semaine jour pour jour, l’Olympique Lyonnais semblait devoir opter pour Laurent Blanc afin de remplacer Sylvinho, limogé quelques jours avant. Mais dans un incroyable retournement de situation, c’est finalement Rudi Garcia qui a hérité du poste d’entraîneur de l’OL. Suite à cette décision de Jean-Michel Aulas et Juninho, certains ont dit que Laurent Blanc exigeait un trop gros staff, puisque des critiques plus violentes sont sorties ici ou là sur le supposé peu d’entrain de l’ancien coach du PSG et de Bordeaux à faire son travail. Pour Jean-Louis Gasset, fidèle lieutenant de Laurent Blanc et dont il se disait qu’il était prêt lui aussi à venir à Lyon, trop c’est trop.

Et dans l’Equipe, Jean-Louis Gasset a tenu à remettre les pendules à l’heure et à faire taire ceux qui accusent Laurent Blanc d’être trop fainéant, l’ancien coach de l’AS Saint-Etienne avouant avoir été étonné du choix final fait par l’Olympique Lyonnais. « Si j’ai été surpris de voir que Laurent Blanc n'a pas été choisi comme nouvel entraîneur de Lyon ? Oui, car c'est quelque chose qui rôdait depuis pas mal de temps. Le président Aulas aime bien Laurent. Je pensais donc qu'il était l'homme idéal, pour se relancer et relancer le club. Cela aurait fait d'une pierre deux coups. Ce qui m'a surpris aussi, ce sont les réactions derrière. Comme il est inattaquable sur sa carrière de joueur, on l'attaque sur autre chose. Il joue au golf, comme le font des chirurgiens pour évacuer le stress inhérent à leur profession, et on le montre aussitôt avec une casquette de golfeur, en le traitant de fainéant. S'arrêter à ça, c'est ignoble. On manque de respect à ce grand monsieur qu'est Laurent Blanc », s’agace ce très proche du Président Blanc, ulcéré que certains profitent de cela pour s'attaquer au champion du monde 98.