OL : Gasset a refusé l’ASSE, il préfère entrainer Lyon !

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Les prochains jours risquent d’être sulfureux à Lyon depuis la décision de Jean-Michel Aulas d’écarter Sylvinho de son poste d’entraineur, quatre mois après son arrivée.

Un véritable tour de force pour l’OL, qui n’était plus habitué à ce genre de remous en pleine saison. Autant dire que la trêve internationale tombe bien, car elle permet au club rhodanien d’avoir quelques jours pour se concentrer sur les négociations autour de son choix final. Un nom revient avec insistance, et il s’agit plutôt d’un duo. Ce serait en effet le ticket Laurent Blanc-Jean-Louis Gasset, qui a déjà bien roulé sa bosse à Bordeaux, en équipe de France et au PSG, qui serait en pole position pour prendre la suite.

Si le nom du champion du monde 1998 n’est pas franchement étonnant sachant qu’il cherche un club depuis un bout de temps désormais, la présence de son fidèle adjoint surprend. Gasset, qui avait conquis tout le monde en solo du côté de l’AS Saint-Etienne, a récemment refusé de reprendre le flambeau chez les Verts. Son désir de rester en famille avait été mis en avant, comme lors de son départ du Forez en fin de saison dernière. Mais la réalité serait différente selon Romain Collet-Gaudin, le journaliste assurant que le technicien savait que le poste se libérerait à Lyon. Un coup osé, tant Sylvinho semblait encore à l’abri d’un limogeage avant le match face à Saint-Etienne…