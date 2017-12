OL : Gasperini met Lyon au niveau des ténors de Serie A

Dans : OL, Europa League, Coupe d'Europe.

Entre son nul à l’aller à Lyon et ses deux victoires sur Everton, l’Atalanta Bergame s’est fait un nom en Europe et en France au cours de cette édition de l’Europa League. Le club italien reçoit Lyon ce jeudi soir pour aller chercher une éventuelle première place. Une finale qui fait le bonheur de Gian Piero Gasperini, qui peine à y croire. Le technicien transalpin s’est d’ailleurs montré très prudent avant d’évoquer la rencontre face à l’OL, qu’il place dans une toute autre catégorie que son équipe.

« On verra bien le résultat final de cette confrontation. Mais c’est un match important pour nous, car nous ne sommes pas habitués à livrer ce genre de rencontres décisives, et nous devons essayer d’y faire face. On sait que le niveau de l’adversaire est important. J’ai vu de nombreux matchs de Lyon, et surtout les derniers. C’est une équipe précise et ambitieuse, qui viendra ici pour gagner. Nous sommes qualifiés, mais nous avons la possibilité de tester notre véritable valeur, et nous préparer pour les prochains tours. Nous avons joué la Juventus, à la Roma et à Naples. Lyon est à leur niveau », a expliqué Gasperini, dont l'équipe n'a pris qu'un point en trois matchs face à Naples, la Juventus et la Roma cette saison. Autant dire que Bergame se fait tout petit avant de recevoir l'OL.