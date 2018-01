OL : Garde continue son shopping à Lyon au mercato

Il n’y a aucun accord officiel de signé, mais l’arrivée de Rémi Garde à Montréal permet à la franchise québécoise de créer clairement une filière lyonnaise. Joël Bats est venu rejoindre le staff technique de l’ancien coach de l’OL, tout comme Robert Duverne. Plusieurs jeunes joueurs du club rhodanien pourraient être testés ou prêtés afin d’obtenir de l’expérience et du temps de jeu, mais Rémi Garde a d’autres idées en tête. La semaine dernière, il avait tenté de faire venir Clément Grenier.

Sans succès, le milieu de terrain souhaitant poursuivre sa carrière en Europe. Désormais, c’est un autre joueur du bout du banc de touche qui est négociations avec la franchise canadienne. En effet, Philip Harmeling, suiveur bien connu de l’Impact Montréal, annonce que des discussions avancées sont en cours avec Mapou Yanga-Mbiwa pour son arrivée en MLS. Si le défenseur central serait partant, il faudra tout de même trouver un accord avec l’OL, qui a montré lors de discussions avec des clubs italiens qu’il n’était pas disposé à laisser partir gratuitement l’ancien de la Roma.

L'Impact de Montréal tiendrait un autre défenseur central: Mapou Yanga-Mbiwa. Seulement 2 matchs en Ligue 1 cette saison avec l'Olympique Lyon. Il est libre de partir ce mois-ci. 290 matchs en L1 avec MHSC et OL, 38 avec AS Roma et 46 avec Newcastle. Seulement 28 ans.