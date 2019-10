OL : Garcia va redresser Lyon, il prend les paris

Dans : OL, Ligue 1.

Pour son premier match à la tête de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia n’est pas parvenu à battre Dijon au Groupama Stadium (0-0). Un premier coup dur pour le nouveau coach des Gones, qui a vu plusieurs de ses concurrents l’emporter durant cette dixième journée (Monaco, Saint-Etienne, Marseille). Lyon commence à accumuler un retard important. Dix-septième, l’OL est dans l’obligation de réaliser une série pour remonter la pente et atterrir sur le podium d’ici la trêve hivernale, l’objectif fixé par Juninho. Un objectif que Rudi Garcia peut atteindre selon Denis Balbir.

« Même si la première période a été poussive et que certains ont été un peu en dedans, ce n’est pas non plus comme si Lyon avait été ridicule contre Dijon. Le travail aidant, je ne m’inquiète pas trop pour le Lyon de Rudi Garcia. Maintenant il ne faut pas non plus perdre trop de points. Lyon est 17e et piétine au niveau comptable mais il n’y a que neuf points d’écart avec le deuxième. L’OL a la chance d’évoluer dans un championnat de très faible niveau par rapport aux autres années. Il suffit d’une série pour inverser la tendance. Regardez Saint-Etienne qui, après trois victoires de suite, est passé de la 20e à la 9e place. Il y a un tel resserrement des valeurs que, finalement, personne ne doit s’inquiéter réellement dans cette Ligue 1 » a estimé le chroniqueur de But Football Club, pas encore trop inquiet pour l’OL. La donne sera peut-être différente en cas de nouvelle contre-performance samedi face à Metz…