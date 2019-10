OL : Garcia plutôt que Blanc, Aulas ment et Dugarry accuse !

Dans : OL, Ligue 1.

Il faut le reconnaître, personne n’avait vu venir l’officialisation de la venue de Rudi Garcia à l’Olympique Lyonnais, la finale semblant opposer Laurent Blanc à Jocelyn Gourvennec, avec un énorme avantage pour l’ancien entraîneur du PSG. Mais finalement c’est Rudi Garcia, limogé par Marseille en juin dernier, qui a raflé la mise avec la bénédiction de Juninho qui semble avoir apprécié les échanges qu’il a déjà eus avec le nouvel entraîneur de l’OL. Dans un premier temps RMC avançait que si les si les choses se sont très bien passées entre le directeur sportif lyonnais et Rudi Garcia, c’est que ce dernier avait bien fait les choses en étudiant à la loupe les matchs de Lyon depuis le début de saison, la radio affirmant ensuite que le réunion initiale avec Laurent Blanc n'aurait pas été aussi positive que cela.

Mais cette version révélée pourtant par son employeur n'a pas convaincu Christophe Dugarry. « Ce sont des infos venues de Lyon et elles sont fausses (...) La rencontre avec Gérard Houllier, Jean-Michel Aulas et Juninho s’est très bien passée et Laurent Blanc sera surpris d’apprendre que cette entrevue ne s’est pas bien passée. Les choses ont été très sympathiques, il a expliqué comment il voyait les choses, l’effectif, sur quel levier il voulait s’appuyer (...) Laurent Blanc venait à l’OL avec Jean-Louis Gasset, Franck Passi et Philippe Lambert et pas une armée mexicaine, en gardant Coupet et les préparateurs physiques. Exit donc Baticle et Caçapa. J’en ai marre d’entendre des conneries sur Laurent Blanc, que Laurent Blanc veuille venir avec l’équipe la plus costaud possible, c’est normal. Mais que Lyon préfère Garcia parce qu’il vient avec un seul adjoint, c’est n’importe quoi. A ce moment-là, mettez Baticle entraîneur et Caçapa adjoint s’ils sont si forts que ça », s'est emporté le champion du monde 98 dont on imagine bien quelles sont les sources.