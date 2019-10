OL : Garcia mise tout sur ce duo d'enfer à Lyon

Dans : OL, Ligue 1.

Face à Benfica puis contre Metz samedi, Rudi Garcia avait décidé de disposer son équipe de l’Olympique Lyonnais en 4-4-2. Une petite surprise, quand on sait que le technicien français avait très peu utilisé ce système durant les deux ans et demi qu’il a passé à la tête de l’Olympique de Marseille. Mais dans la capitale des Gaules, il a trouvé un effectif capable de parfaitement s’adapter à ce système de jeu. D’autant que selon les informations récoltées par L’Equipe, l’objectif de Rudi Garcia est d’animer au mieux ce système afin de mettre deux joueurs en lumière, à savoir Memphis Depay et Moussa Dembélé.

« Garcia s’est arrêté sur le 4-4-2 depuis deux matchs. Dans ces conditions, Houssem Aouar, décalé à gauche samedi, perd certains repères mais l’international espoirs français n’en a pas fait assez pour imposer d’être dans les meilleures conditions. Tout est défini en fonction de l’association Depay-Dembélé dans l’axe. Garcia ferme les côtés et sécurise son axe central avec deux récupérateurs, ce qui aide Thiago Mendes à retrouver le poste où Garcia l’estime le plus performant » indique le quotidien national dans son édition du jour. Autrement dit, l’objectif de Rudi Garcia est de sécuriser au mieux sa défense, tout en laissant à Dembélé et à Depay le plus de liberté possible pour qu’ils parviennent à briller en attaque. Une tactique qui plaira sans doute à une partie des supporters lyonnais, lesquels étaient nombreux à réclamer le repositionnement dans l’axe de Memphis.