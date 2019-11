OL : Garcia hué à cause de l'OM, c'est une honte

Dans : OL.

Malgré trois victoires contre Metz, Toulouse et Benfica, Rudi Garcia ne fait pas l’unanimité chez les supporters de Lyon. Encore moins après la défaite contre Marseille…

Au-delà de ce match contre Marseille, de nombreux supporters de l’Olympique Lyonnais reprochent à Rudi Garcia son attitude lorsqu’il était à la tête de l’OM. En effet, le coach rhodanien a régulièrement égratigné l’OL durant son passage dans la cité phocéenne. Mais pour Sidney Govou, il est tout simplement scandaleux de juger Rudi Garcia sur cela, alors qu’il défendait simplement son institution…

« Il y a sur Garcia un délit de sale gueule parce qu’il a entraîné à Marseille et qu’il a dit du mal de l’OL quand il y était. Mais pour que cela n’arrive pas, il ne faudrait donc prendre que des entraîneurs du cru. A un moment donné, tu es obligé d’évoluer, car tu n’auras pas toujours quelqu’un sous la main de suffisamment compétent. On évoquait aussi Laurent Blanc à Lyon, mais lui-aussi a bien dû dire de mauvaises choses sur l’OL quand il était à Paris. Ce débat sur le fait que Garcia ait critiqué le club, je ne peux pas l’entendre. C’est ridicule. Il va faire son boulot du mieux possible. Il est un très bon entraîneur, même pour le contexte lyonnais. Quand on est un bon entraîneur, on l’est partout » a balancé le consultant de Canal Plus sur le site Olympique et Lyonnais. Reste à voir si les fans de l’OL l’entendront de la même oreille.