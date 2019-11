OL : Garcia est tombé sur la tête, il prend très cher !

Dans : OL.

Sans aucun doute, Rudi Garcia a raté son grand come-back à Marseille, dimanche soir avec l’Olympique Lyonnais. Les choix du coach des Gones font jaser en ce début de semaine…

Privé de Memphis Depay, le technicien français avait aligné une composition d’équipe cohérente avec Jeff Reine-Adelaïde en soutien de Moussa Dembélé, tandis qu’Houssem Aouar et Thiago Mendes formaient le duo de récupérateur. Mais à la mi-temps, Rudi Garcia a surpris tout le monde, y compris les fans de l’OM en prenant la décision de sortir Jeff Reine-Adelaïde, pourtant le Lyonnais le plus remuant et le plus juste techniquement. Un choix tactique complètement perdant d’autant que par la suite, Houssem Aouar, qui était alors monté d’un cran, se blessait. Pour Nicolas Puydebois, il est évident que Rudi Garcia a eu tout faux sur cette rencontre…

« Le coach de l’Olympique lyonnais a raté son retour en terre marseillaise. Ses choix n’ont pas porté leurs fruits pour l’OL. Le changement de schéma tactique n’a pas été très judicieux, tout comme le repositionnement d’Houssem Aouar en 6. De plus, je n’ai pas compris la sortie à la mi-temps de Jeff Reine-Adélaïde. Rien n’aura été dans le sens de l’OL. Le coaching de Rudi Garcia aura même permis à Dimitri Payet de redevenir décisif pour l’OM. Une soirée compliquée pour l’entraîneur de l’OL ! » a lâché le consultant du site Olympique et Lyonnais, pour qui Rudi Garcia n’a pas trop intérêt à répéter ce genre d’erreurs à l’avenir dans la capitale des Gaules.