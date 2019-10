OL : Garcia débarque à Lyon avec son arme secrète

Dans : OL, Ligue 1.

En finale avec Laurent Blanc pour obtenir le poste d’entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia a officiellement raflé la mise, lundi après-midi. Outre son tempérament de guerrier, particulièrement apprécié par le président Jean-Michel Aulas, l’ancien coach de Marseille était prêt à faire des concessions sur son staff technique en amenant avec lui un seul adjoint, et en s’appuyant pour le reste sur les hommes en place (Baticle, Coupet, Caçapa). C’est donc avec Claude Fichaux que Rudi Garcia a posé ses valises dans le Rhône en début de semaine. Un adjoint particulièrement adapté à l’OL selon le nouveau coach des Gones.

« Mon choix d’arriver avec Claude Fichaux, il est dicté par le fait que l’OL a sorti des jeunes joueurs, il a un centre de formation de qualité. Je sais qu’il y a des jeunes de grande qualité. Claude est un formateur dans l’âme. C’est lui qui m’a permis de faire débuter des joueurs qui ont fait plutôt des carrières intéressantes. C’est lui qui, à Lille, m’a proposé de mettre Divock Origi dans le groupe pendant les trêves pour voir ce qu’il valait, Gueye, Digne aussi, c’est lui. À Rome il a fait ça avec Lorenzo Pellegrini. Ça a toujours été mon œil au centre de formation, Boubacar Kamara et Maxime Lopez, c’était aussi lui. Ça me paraissait important pour l’OL d’avoir cet oeil-là. Et j’ai déjà remarqué la qualité des jeunes pour mon premier entraînement » a indiqué Rudi Garcia, qui espère que son arme secrète parviendra à dénicher le nouveau Divock Origi, le nouveau Idrissa Gueye ou le nouveau Boubacar Kamara à Lyon.