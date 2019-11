OL : Garcia chute pour son retour à Marseille, la VAR accusée

Dans : OL.

Pour son retour à Marseille en tant qu'entraîneur de l’Olympique Lyonnais, Rudi Garcia était attendu de pied ferme. Et il n’a pas été déçu…

Accueilli sous les sifflets du public marseillais, le technicien français est finalement reparti du Vélodrome avec zéro point et la défaite (1-2), la première de Lyon sous ses ordres en L1. Tombé après trois victoires de suite, malgré un nouveau but de Dembele (59e) et une dernière demi-heure à 11 contre 10 après l’expulsion d’Alvaro (64e), le Lyon de Garcia a déçu. Mais il faut aussi dire que la formation de Jean-Michel Aulas n’a pas vraiment été aidé par l’arbitre et la VAR. Car en début de match, avant l’ouverture du score de Payet sur penalty (18e), la donne aurait pu être bien différente.

Si Monsieur Gautier a sifflé une main de Thiago Mendes dans la surface lyonnaise, il a toutefois zappé celle de Sanson juste avant (13e). Une première décision sujet à discussion… suivie d’une autre, puisqu’avant le tir décisif de Payet, Benedetto aurait pu être expulsé pour avoir mis une claque à Dubois aux abords de la surface (16e). Au final, la VAR en a décidé autrement, et le match a fini par basculer en faveur des Marseillais. De quoi rendre fou certains suiveurs de la Ligue 1...

C’est top la vidéo. Du temps de perdu, et surtout pour aboutir à une main non sifflée de #Sanson et une tarte de #Benedetto qui ne vaut même pas un jaune.. #OMOL — Bertrand Latour (@LatourBertrand) November 10, 2019

Payet a tout fait sur cette action, et quel but! 2-0 Bien plus d’agressivité chez les joueurs de l’OM devant des lyonnais qui ne semblent pas trop prendre, pour l’instant, la mesure de l’événement..mais l’arbitre aurait dû siffler la main de Sanson(et donc pas celle de TM) #OMOL — DidierRoustan (@DidierRoustan) November 10, 2019