OL : Garcia, Blanc… Aulas attaqué de partout

Rudi Garcia ou Laurent Blanc, qui sera le futur entraîneur de l’Olympique Lyonnais ? C’est la grosse question qui passionne les amoureux de Ligue 1 en cette trêve internationale. Après avoir étudié plusieurs pistes (Mourinho, Gourvennec, Wenger), le club rhodanien ne semble plus avoir que deux noms dans sa short-list. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que chez les supporters, c’est clairement l’ancien sélectionneur des Bleus qui fait l’unanimité. Problème : selon L’Equipe et RMC, Rudi Garcia est en pole position. Une anomalie selon Gilles Favard…

« Comment Rudi Garcia peut-il être en pole pour l’OL ? Jean-Michel Aulas commence à être très fatigué ! » a lâché le chroniqueur de La Chaîne L’Equipe. Raisonnement similaire chez le journaliste Manu Lonjon, pour qui ce choix de Rudi Garcia dénote d’un vrai bug à Lyon. « Tu fais fuiter que tu as sollicité Mourinho, que tu as rencontré Blanc. Au final, tu ferais Rudi Garcia ? Ça en dit long sur le fonctionnement de l’OL. Ce club a besoin de relais (le staff en place ne bougera pas). Quel gros Cv accepterait ça ? Pas un.... et l’OL n’en a jamais » a pesté le journaliste. Autant dire qu’en optant pour Rudi Garcia, « JMA » fait l’unanimité… contre lui !

