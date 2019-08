OL : Game-over, Lyon perd une bataille au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En s’attachant les services de Thiago Mendes, Youssouf Koné et Joachim Andersen, l’Olympique Lyonnais a réorganisé son secteur défensif de manière importante au mercato. Et ce n’est peut-être pas terminé, le club rhodanien cherchant encore un défenseur polyvalent, capable d’évoluer dans l’axe et sur le côté gauche. Le profil de Stanley Nsoki a bien été étudié mais selon Bilel Ghazi, l’Olympique Lyonnais ne misera finalement pas sur le Parisien, toujours sans nouveau club après avoir été tout proche de rejoindre Newcastle à la fin du mercato anglais.

Marcelo refuse toujours de quitter Lyon

Par ailleurs, les Gones souhaitaient ardemment se séparer de Marcelo. Mais toujours selon les informations du journaliste de L’Equipe, le Brésilien va rester à Lyon. En effet, l’ancien défenseur du Besiktas Istanbul n’a jamais eu l’intention de faire ses valises et visiblement, Juninho a bien saisi le message et a définitivement accepté l’idée de conserver une saison de plus le joueur de 32 ans. Reste maintenant à voir le temps de jeu dont jouira Marcelo, qui passera assurément derrière Andersen et le néo-capitaine Denayer à Lyon…