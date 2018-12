OL : Furieux, Genesio parle d'un « groupe irresponsable »

Dans : OL, Ligue 1.

Bruno Genesio (apparu très mécontent en conférence de presse après la défaite de Lyon contre Rennes) : « Je n’imaginais pas qu’on pouvait afficher un tel visage. On n’a pas retenu les leçons du passé. Je n’ai pas mis suffisamment en garde mon groupe. Certains étaient fatigués. J’aurais dû certainement anticiper. On a fait 15 minutes plutôt bonnes. On a eu des occasions. On s’est éparpillé ensuite. On a multiplié les touches de balles notamment. On a oublié beaucoup de choses ce soir. J’ai fait la compo de départ. J’en suis responsable. On a un groupe irresponsable »