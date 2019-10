OL : Furieux, Aulas attaque certains joueurs lyonnais

Dans : OL, Ligue 1.

Remplacé par Jeff Reine-Adélaïde en seconde période, samedi lors d’OL-Dijon, Thiago Mendes a vite compris que les supporters lyonnais n’appréciaient pas ses performances. Sifflé, l’ancien lillois n’est pas le seul joueur rhodanien à vivre un début de saison très médiocre, mais il apprendra ce dimanche qu’il est dans le collimateur de Jean-Michel Aulas. Car si le président de l’Olympique Lyonnais a déjà fait sauter le fusible Sylvinho, JMA fait clairement savoir ce dimanche qu’il a bien vu que certains de ses joueurs étaient loin de répondre aux attentes placées en eux lors du récent mercato.

Et dans l’Equipe, Jean-Michel Aulas de signaler que Thiago Mendes n'était pas le seul renfort à le décevoir, et que le prochain marché des transferts pourrait être utilisé pour régler tout cela. « Nous, on pense que sans des joueurs motivés et valorisés, on n'a aucune chance de se redresser. Après, on verra en décembre puis en juin, ce qu'il y aura lieu de faire... Il y a sûrement des joueurs qui, à l'intérieur, ne font pas forcément tout ce qu'il faut. Des joueurs me déçoivent. Je ne vais pas les citer parce qu'ils se reconnaîtront. La saison dernière, certains étaient les meilleurs dans leurs clubs et qui, aujourd'hui, sont l'ombre d'eux-mêmes. Si je pense à Thiago Mendes ? Il y a peut-être des raisons que je ne connais pas ou que je ne veux pas prendre en compte mais lui comme d'autres doivent complètement s'assumer et se reprendre. On les a achetés parce que ce sont de très bons joueurs et qu'on voulait les faire progresser. Mais il n'y a pas que Thiago Mendes », a prévenu le président de l’Olympique Lyonnais, qui sait par exemple qu’un joueur comme Joachim Andersen, recruté pour 30ME à la Sampdoria, est une énorme déception aussi. L’heure de serrer les boulons a sonné du côté de l’OL et c’est Jean-Michel Aulas qui s’y colle.