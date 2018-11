OL : Football Leaks ? Aulas va quand même vérifier deux-trois trucs à Lyon

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

Questionné sur le fichage ethnique qu'a utilisé le Paris Saint-Germain au sein de sa cellule de recrutement jeunes, Jean-Michel Aulas en a profité pour faire une annonce.

Ces derniers jours, tout le monde tombe sur le club de la capitale française. En pleine tempête, suite aux nombreuses révélations des Football Leaks, le PSG se retrouve au cœur d'un nouveau scandale. D'après Mediapart, l'ancienne cellule de recrutement hors Île-de-France du centre de formation du club francilien, alors menée par Marc Westerloppe, aurait utilisé des fichiers ethniques pour faire venir ou non des jeunes de province. Une méthode dénoncée par toutes les parties prenantes du football français depuis, même si cette pratique peut avoir été utilisée dans d'autres clubs tricolores. Mais Jean-Michel Aulas, de son côté, a tenu à soutenir la direction du PSG.

« On ne peut pas ne pas réagir négativement. Cela ne doit pas exister dans le football. Je connais un peu les gens du PSG et je peux dire qu’ils n’ont pas une attitude négative sur le plan ethnique, ils n’ont pas fait les choses de manière spontanée, de manière dirigée. Je crois qu’il y a un contexte quelques fois, on ne va pas dire qu’il est exploité mais il est présenté de manière totalement négative. Ceci étant, ça ne doit pas exister dans le football. J’en ai parlé avec Noël Le Graët, le président de la FFF, avant le match et la Fédération a parfaitement réagi. Il faut trouver des solutions pour que ça n’apparaisse pas et puis que ça n’existe pas dans la réalité des choses. À l'OL ? On n’est jamais à l’abri de choses qui n’ont pas été totalement maîtrisées. On va profiter du contexte pour refaire un examen interne très précis pour être sûr qu’il n’y a pas de choses qui peuvent être reprochables. J’ai une très grande confiance en ce que dit Jean-Claude Blanc, qui est un dirigeant exemplaire », a lancé, en zone mixte, JMA, qui espère donc que son Olympique Lyonnais est à l'abri de ce genre de procédés illégaux... Ce qui, dans le cas contraire, serait ballot pour le deuxième centre de formation d'Europe.