OL : Florian Maurice fait déjà une statue à Martin Terrier

Dans : OL, Mercato.

Enfin recruté ce vendredi, Martin Terrier va pouvoir terminer sereinement la saison du côté de Strasbourg, où son aide sera précieuse pour permettre aux Alsaciens de se maintenir en Ligue 1. Les supporters lyonnais pourront donc suivre le Racing avec un œil attentif, même si Florian Maurice n’a pas attendu son explosion cette saison pour le suivre de près. Le recruteur en chef de l’Olympique Lyonnais assure avoir ciblé l’attaquant français dès la saison dernière, et n’a pas hésité à vanter les qualités de ce dernier au moment de sa signature.

« J’ai découvert Martin Terrier la saison dernière avec Lille et j'ai continué à le suivre avec Strasbourg cette saison mais surtout avec les espoirs ou il a été particulièrement performant. C’est un attaquant qui a une polyvalence intéressante et une intelligence dans le jeu devenue assez rare. Tout ce qu'il fait est juste. Il est puissant, rapide, très à l'aise techniquement et très adroit devant le but », a livré l’ancien avant-centre, qui était probablement plus un finisseur que ne l’est Martin Terrier. L’OL prépare néanmoins la relève, dans un style très différent également de celui de Mariano Diaz.