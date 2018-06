OL : Florian Maurice adore ce défenseur à 30ME au mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

L’Olympique Lyonnais a fait du recrutement d’un défenseur central sa priorité au mercato. Dans cette optique, le club rhodanien s’intéresse à Lucas Verissimo, le jeune joueur de Santos également convoité par Nice et le Torino. Mais selon les informations de RMC Sport, c’est un international belge qui est la priorité de l’OL cet été. En effet, la radio affirme que Leander Dendoncker (23 ans) figure « en bonne position d’une short-list dressée par la cellule de recrutement lyonnaise, Florian Maurice en tête ».

Reste que pour s’offrir l’international belge d’Anderlecht, il va falloir sortir le carnet de chèques. Effectivement, la somme de 30ME est évoquée pour le défenseur d’1m88, également capable d’évoluer au milieu de terrain. « A ce moment précis, la piste la plus concrète semble West Ham, lequel souhaite en faire l’homme de base de son arrière-garde la saison prochaine » précise le média, qui explique que les envies de Bruno Genesio pourraient être différentes de celles de la cellule de recrutement de l’OL sur ce poste de défenseur central. « Confirmé dans ses fonctions, l’entraîneur pourrait avoir d’autres priorités ». C’est certain, le mercato de l’OL sera palpitant… et plein de rebondissements cet été.