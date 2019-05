OL : Finir derrière l'ASSE, les Bad Gones seraient écoeurés

Dans : OL, Ligue 1, ASSE.

Samedi soir, les supporters de l'Olympique Lyonnais, interdits de déplacement pour le OM-OL au Vélodrome, ont été autorisés à assister à une partie de l'entraînement des joueurs de Bruno Genesio afin de montrer leur soutien à l'OL. Et les Bad Gones ont même fait passer un message clair et net, histoire de rappeler que la course à la troisième place était encore plus importante que d'habitude, puisqu'elle l'oppose le club de la capitale des Gaules à son éternel rival de Saint-Etienne. Pour la puissante association de supporters lyonnais, il serait inconcevable de lâcher face aux Verts.

« La saison touche à sa fin, et si celle-ci fut, certes, un peu compliquée, il reste une troisième place synonyme de qualification en ligue des champions à aller chercher. Nous ne vous rappelons pas le nom de la ville qui nous suit de près au classement. Il est inconcevable de leur céder notre troisième place, ils n’ont pas terminé un championnat devant nous depuis des années, il faut que cela perdure ! Notre OL se déplace ce dimanche en terre provençale, et comme vous le savez, nous ne sommes pas conviés à ce match pour soutenir et pousser les nôtres (...) Peuple Lyonnais, pour que nos couleurs brillent dans toutes l’Europe, pour que notre blason soit redoré, pour que notre club prenne le bon tournant, soulève-toi et transcende-toi ! », réclament les Bad Gones, qui savent qu'une victoire dimanche soir à Marseille peut assurer ou presque à l'Olympique Lyonnais de finir devant l'ASSE.