OL : Fini le doute, place aux victoires, Aouar se régale

Dans : OL.

Houssem Aouar, milieu de terrain de l’OL, après la victoire 3-1 face à Benfica : « C’est vrai que dans l’attitude et dans l’esprit collectif, c’était beaucoup mieux ce soir. Tout n'est pas encore acquis, mais on a rien lâché surtout après avoir pris le but. D’habitude, on doute, et là on a tenu et on a marqué le troisième. On est à notre troisième victoire de suite, on voulait enchaîner une série donc aujourd’hui c’est le cas, on est très satisfait de l’état d’esprit de l’équipe » (source RMC Sport)