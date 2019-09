OL : FIni de rigoler, Anthony Lopes veut des titres

Dans : OL, Ligue 1.

Jean-Michel Aulas a beau dire chaque année que l'Olympique Lyonnais est le club français numéro 1 lorsqu'il s'agit de compter les participations européennes, le président de l'OL, mais également les supporters, aimeraient quand même bien qu'un nouveau trophée rejoigne les vitrines du club rhodanien. Car depuis 2012 et la double victoire en Coupe de France et dans le Trophées des champions, Lyon n'a plus savouré la joie d'une victoire nationale. Pour Anthony Lopes, qui a récemment prolongé son contrat avec l'OL, l'heure a sonné pour un retour au sommet du club de la capitale des Gaules.

Et sur le site officiel de Lyon, le gardien de but annonce la couleur. « Quand on joue au très haut niveau, on a envie d’aller le plus loin possible dans toutes les compétitions. La Champions League, c’est le summum mais on veut aussi remporter des trophées, que ce soit le championnat ou les coupes. On espère tous soulever quelque chose à la fin de la saison mais cela passe par du travail au quotidien. On fera les comptes à la fin mais il faut aller chercher les titres, car à la fin de notre carrière, ce sont les titres qui restent », rappelle Anthony Lopes, conscient que l'Olympique Lyonnais ne peut pas rester très longtemps sans un nouveau trophée.