OL : Fin du semestre, le maitre Genesio note l'élève lyonnais

Dans : OL, Ligue 1.

C’est avec un match nul pas malheureux étant donné le déroulement de la première période que Lyon est reparti de Montpellier (1-1), ce samedi soir.

En terme de classement, il s’agissait d’un choc chez l’un des candidats au podium, et ce partage des points n’est donc pas mal vu par une formation lyonnaise qui semble doucement monter en puissance tout au long de cette première partie de saison. C’est du moins le sentiment de Bruno Genesio, qui attend de voir cette amélioration se confirmer dans une deuxième partie d’exercice ou forcément tout va se jouer.

« Si on l’avait emporté cela aurait été une très bonne première partie de saison. Mais on reprend un point à Lille qui a perdu à domicile, et on prend un point ici où c’est toujours difficile, donc on peut dire que c’est une première partie de saison satisfaisante. Si j’étais dans un conseil de classe, je dirais : « Peut mieux faire ». En championnat surtout. En décembre, on a retrouvé de la régularité dans notre jeu, à l’exception du mauvais match à Rennes. Il faut être plus efficace encore dans les deux surfaces », a demandé un Bruno Genesio pour qui son équipe est dans les clous des objectifs fixés. Il restera désormais à l’OL de tenter l’exploit face à Barcelone, d’aller chercher le podium, et de faire un beau parcours dans l’une des coupes nationales pour dépoussiérer l’armoire à trophées.