OL : Fin de saison pour Memphis et JRA, Lyon mise tout sur le mercato

Dimanche, l’Olympique Lyonnais a connu une journée noire, entre la défaite contre Rennes en Ligue 1 (0-1) et les graves blessures de Memphis Depay et de Jeff Reine-Adélaïde…

Avant d’aborder son sprint final contre Toulouse en Coupe de la Ligue mercredi et à Reims en championnat samedi, le club rhodanien voulait faire le plein de confiance dans son Groupama Stadium. Mais après une semaine bien terne et forte en émotions, avec une qualification pour la phase finale de la Ligue des Champions et l’embrouille entre Marcelo et les Bad Gones, l’OL a échoué dans les grandes largeurs face au Stade Rennais. Une défaite qui relègue Lyon à six points du podium. Mais ce revers est encore plus difficile à digérer sachant que Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde sont sortis sur blessures en cours de match. Victimes d’une rupture du ligament croisé antérieur à un genou, le Néerlandais et l'international espoirs français sont out pour six mois au moins...

Une très mauvaise nouvelle pour l’OL, qui perd donc deux de ses meilleurs joueurs avant une deuxième partie de saison qui s’annonce haletante. Mais Lyon ne se laissera pas abattre, et Juninho envisage d’ores et déjà de trouver un remplaçant à Depay lors du prochain mercato hivernal. « Il faut quelqu’un qui a ce rôle-là, le même que Memphis. Peut-être que ça offrira une opportunité à Bertrand Traoré. Concernant le recrutement, on voit le président une fois par semaine. Florian Maurice a toujours su trouver des bonnes solutions. On a besoin de nouveaux joueurs », a avoué le directeur sportif lyonnais sur OL TV. Annoncé comme calme, le marché de janvier sera donc plus agité que prévu à Lyon, puisqu’en plus d’un milieu défensif et d’un latéral, Lyon va rechercher un attaquant, et potentiellement un défenseur central, si Marcelo venait à faire ses valises...