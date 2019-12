OL : Fin de la période d'essai, Pierre Ménès enterre ce flop

Dans : OL.

Dimanche après-midi, Lyon a vécu une soirée cauchemardesque avec une défaite à domicile contre Rennes, ainsi que la perte de Depay et de Reine-Adelaïde sur blessure.

Et pour ne rien arranger, la recrue la plus chère de l’été, à savoir Joachim Andersen, commence à sérieusement inquiéter. De nouveau titulaire en défense centrale au côté de Jason Denayer, l’international danois ne parvient pas à convaincre les supporters et les observateurs de l’Olympique Lyonnais. Bien au contraire même, à l’image d’un Pierre Ménès qui commence doucement mais surement à considérer l’ancien joueur de la Sampdoria de Gênes comme un flop…

« Depay s’est fait les croisés tout seul en première mi-temps, imité en cela par Reine-Adélaïde. Bien au-delà de la défaite du jour, le constat est terrible pour l’OL, qui perd deux de ses meilleurs joueurs dont son capitaine et buteur. Privés de ces deux-là, Lyon dont le jeu offensif est tout sauf convaincant a aussi montré ses difficultés défensives, symbolisées par Andersen. Le plus gros transfert de l’histoire du club a tous les contours d’un flop. La façon dont il s’est fait éliminer par Camavinga sur le but est assez difficilement acceptable pour un supposé défenseur central de haut niveau. Cela n’enlève rien à la prestation des Rennais, dominateurs pendant tout le match, qui ont eu le plus d’occasions et se sont heurtés à Lopes ou ont manqué d’adresse et de réussite, comme sur cette reprise à bout portant de Niang sauvée par Rafael » a commenté, inquiet pour la suite des événements à Lyon, le journaliste de Canal + sur son blog.