OL : Fierté et émotion, Terrier piaffe d'impatience de rejoindre l'OL

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Ce vendredi, l’Olympique Lyonnais a officialisé le transfert de Martin Terrier en provenance du LOSC. Pour 15ME bonus compris, l’international espoir français est la deuxième recrue hivernale de l’OL après Oumar Solet. S’il va bien évidemment terminer la saison à Strasbourg, où il est prêté, le joueur semble déjà impatient de fouler la pelouse du Groupama Stadium avec le maillot de l’OL sur les épaules.

En effet, Martin Terrier a commenté sa signature à Lyon sur son compte Twitter. « C’est avec fierté et beaucoup d’émotions que je vous annonce ma signature à Lyon pour les cinq prochaines années » a lâché l’attaquant nordiste, avant de conclure. « Je tiens à remercier mon club formateur, le LOSC, ainsi que Strasbourg pour la confiance qu’on me donne. Le chemin est encore long ». En juin prochain, Martin Terrier rejoindra de manière opérationnelle Lyon. Et la concurrence sera rude pour le buteur alsacien, « capable d’évoluer aux trois postes de l’attaque » selon les dires de Bruno Genesio en conférence de presse.