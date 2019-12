OL : Feu vert au mercato, Chelsea fonce sur Dembélé

Dans : OL.

Ces dernières semaines, les rumeurs sont nombreuses autour d’un éventuel départ en Premier League de Moussa Dembélé lors du mercato hivernal.

Deuxième meilleur buteur de Ligue 1, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a un profil qui plaît énormément Outre-Manche. Son nom, longuement associé à Manchester United, est régulièrement cité dans les tabloïds anglais. Et ce week-end, c’est The Telegraph qui évoque l’avenir de l’international espoirs français. Mais cette fois, ce n’est pas à Manchester United que Moussa Dembélé est envoyé, mais à Chelsea. Et pour cause, le TAS a confirmé que les Blues seraient autorisés à recruter en janvier 2020…

Et comme un départ d’Olivier Giroud est plus que probable, l’hypothèse de voir Chelsea recruter un avant-centre est importante. En interne, le nom de Moussa Dembélé a d’ores et déjà été cité, affirme le média britannique. L’avant-centre de l’OL n’est cependant pas le seul joueur offensif dans le viseur de Frank Lampard à Chelsea puisque Wilfried Zaha et Jadon Sancho, qui ont néanmoins des profils bien différents, figurent également sur les tablettes londoniennes. Reste désormais à voir si Chelsea, dont l’enveloppe au mercato hivernal sera de 150 ME, concentrera ses efforts sur le recrutement de Moussa Dembélé. Si oui, il ne fait aucun doute que Jean-Michel Aulas se montera inflexible, et ne fera pas de cadeaux à Chelsea. Car ce n’est clairement pas le genre de la maison que de vendre ses meilleurs joueurs en pleine saison…