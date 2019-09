OL : Fermez les stores, le mercato de Lyon est clos !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En s’offrant le jeune Sinaly Diomande pour renforcer son équipe réserve, l’Olympique Lyonnais a certainement enregistré son dernier mouvement du mercato. Malgré une volonté de se renforcer au poste de latéral gauche, où Fernando Marçal ne fait pas l’unanimité, le club rhodanien ne devrait plus bouger d’ici minuit. C’est tout du moins ce que Bilel Ghazi, spécialiste du mercato pour le journaliste L’Equipe, annonce sur son compte Twitter.

« Du côté de l’Olympique Lyonnais, on annonce que le mercato est terminé dans le sens des départs comme dans celui des arrivées » a expliqué le correspondant du journal à l’OL. Si on en reste là, Lyon aura donc enregistré six arrivées majeures avec Jeff Reine-Adelaïde (25 ME), Joachim Andersen (26 ME), Thiago Mendes (25 ME), Jean Lucas (8 ME), Youssouf Koné (9 ME) et Ciprian Tatarusanu (libre). Dans le sens des départs, Diop, Fekir, Morel, Ndombele, Ferri et Mendy ont fait leurs valises.