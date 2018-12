OL : Ferland Mendy rétablit la vérité au sujet du PSG

Dans : OL, Ligue 1, PSG.

A l’heure où le Paris Saint-Germain cherche toujours le duo parfait au poste d’arrière gauche, Ferland Mendy déboule sur son couloir avec l’Olympique Lyonnais et même désormais l’équipe de France.

Mais quel est le rapport ? Simplement, au cours de sa formation, le nouvel international tricolore a fréquenté le centre de formation du PSG, dont il est parti en 2012 en raison d’une blessure persistante. Mais dans un entretien à L’Equipe, s’il avoue avoir failli arrêter le football en raison de cette arthrite à la hanche, il dément avoir été largué par le club de la capitale après huit ans de présence, et assume totalement l’avoir quitté pour aller chercher sa place ailleurs, alors que le PSG ne lui avait pas permis d’intégrer son centre de formation.

« J'avais de l'arthrite à la hanche et je suis parti du club. Parce que j'entends souvent : "Ouais, on t'a viré du PSG." Mais ce n'est pas vrai, ça. C'est moi qui suis parti du PSG. Après ma blessure, on me disait que le foot de haut niveau, c'était fini, je devais me faire à cette idée. J'ai persisté, je me suis dit que c'était possible. J'ai joué avec des douleurs pendant deux ans, je n'ai pas lâché et, au final, c'est passé. J'ai continué ma route. Devenir pro avec une arthrite à la hanche à quatorze-quinze ans, c'est presque impossible. On me dit que je reviens de loin. Je préfère ne pas m'éterniser sur ça, je n'aime pas trop en parler. Je suis là aujourd'hui, tant mieux », a expliqué un Ferland Mendy qui tenait à rétablir la vérité au sujet de son passage au Paris Saint-Germain, le club de sa région natale qu’il a décidé de quitter pour arriver à réaliser son rêve par un chemin détourné. Avec succès.