OL : Ferland Mendy au Barça, c'est chaud !

Désormais directeur sportif du FC Barcelone, Eric Abidal pourrait bien ramener un joueur de l'Olympique Lyonnais au Barça durant ce mercato estival 2018. En effet, le Mundo Deportivo l'affirme ce lundi, l'ancien joueur de l'OL a flashé sur Ferland Mendy et Abidal a placé le jeune défenseur de l'Olympique Lyonnais tout en haut de sa liste pour venir renforcer le champion d'Espagne. Et cela n'est pas totalement une surprise, puisque la rumeur circulait depuis plusieurs mois sur l'intérêt du FC Barcelone pour Ferland Mendy, que Lyon avait fait venir du Havre en 2017 pour 5ME plus 1ME de bonus.

« Abidal a suivi avec beaucoup d'attention les grosses performances de Mendy dans l'équipe de Bruno Genésio, avec qui il entretient une belle relation (...) Mendy est physiquement puissant, rapide et sa technique individuelle lui permet de se projeter rapidement vers l’avant. Autrement dit, il a tout ce qui est attendu d'un joueur de côté dans le style du Barça. Et bien qu'il n'ait pas marqué un but, il a donné cinq passes décisives », explique le quotidien sportif catalan, visiblement convaincu que Ferland Mendy est un joueur capable de faire comme Samuel Umtiti et de rapidement s'intégrer au Barça. Reste désormais à savoir ce qu'en pense Jean-Michel Aulas et si le FC Barcelone concrétisera son intérêt par une offre.