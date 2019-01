OL : Fekir tourne au ralenti, et si c'était à cause des Bleus ?

Dans : OL, Ligue 1, Equipe de France.

Avec 4 buts et 2 passes décisives en Ligue 1 cette saison, Nabil Fekir tourne clairement au ralenti. Et cela fait trop longtemps que ça dure pour Lyon, qui attend depuis de nombreux mois le retour du grand Fekir. En réalité, l’international français n’est toujours pas revenu à son niveau de la saison dernière depuis son retour de Russie, où il a gagné la Coupe du monde avec les Bleus. Et cela n’a évidemment pas échappé au Progrès, pour qui il y a peut-être un lien entre l’épopée de l’Equipe de France et le début de saison de Nabil Fekir. Même si cela n’excuse évidemment pas tout…

« On ne sait pas où se situe le curseur pour Nabil Fekir, mais il est un fait que ses lendemains de Coupe du monde ont des airs de gueule de bois. Il n’a pas vraiment réussi son match retour contre Reims qu’il a quitté à la mi-temps avec une cheville douloureuse, mais il avait manqué le match aller en Champagne qui était pourtant prévu à son programme de rentrée, lui-même calculé en fonction de sa participation à la coupe du monde. Depuis, si on excepte quelques matches où le talent et la force de caractère du champion ont parlé, comme face à Manchester City, c’est un parcours loin d’être pavé de roses que poursuit le capitaine lyonnais » explique le quotidien, pour qui il y a forcément un lien entre les émotions vécues par Fekir en Russie et son début de saison totalement manqué. En espérant pour Lyon que cela ne dure pas une saison complète, tout de même. Car à un moment, l’excuse de la Coupe du monde aura atteint sa date de péremption.