OL : Fekir titulaire au Mondial, Rothen croise les doigts

Dans : OL, Equipe de France, Mondial 2018.

A la surprise générale, Didier Deschamps a débuté le match amical contre l’Irlande en 4-4-2 en losange au Stade de France. Un système idéal pour Nabil Fekir, qui a commencé la rencontre et qui a inscrit le deuxième but des Bleus. Interrogé sur le système tactique le plus adapté pour les attaquants français à 20 jours du Mondial, Jérôme Rothen a confessé qu’il espérait voir Nabil Fekir titulair en n°10, en soutien du duo Griezmann-Mbappé. Il faut bien le dire, cette attaque aurait de l’allure…

« J’ai adoré le 4-4-2 en losange de Didier Deschamps contre l’Irlande. Il n’est pas habitué à jouer avec un n°10 derrière deux attaquants. Fekir adore jouer dans ce rôle et ça m’a beaucoup plus. Dans l’animation offensive, ce système permet d’avoir beaucoup de joueurs dans le camp adverse et c’est très intéressant. Je pense qu’on peut débuter le Mondial avec un trio Fekir-Griezmann-Mbappé en attaque. En revanche dans ce système en losange, Giroud ne peut pas être titulaire selon moi. Donc ça ouvre la porte à Fekir » a expliqué l’ancien milieu de terrain du Paris Saint-Germain sur RMC. Reste à voir si Didier Deschamps se passera de son soldat Giroud pour débuter le Mondial, ce qui est assez peu probable, avouons-le.