OL : Fekir soutient son coéquipier Benzema, mais pas Liverpool...

En conférence de presse avec l’équipe de France, Nabil Fekir n’a pas échappé à la question concernant son avenir.

Ces dernières semaines, le milieu offensif de l’Olympique Lyonnais est annoncé proche de Liverpool. Une raison suffisante pour soutenir les Reds en finale de la Ligue des Champions samedi ? Pas du tout ! Le capitaine des Gones sera derrière le Real Madrid de Karim Benzema qu’il considère toujours comme un joueur de l’équipe de France.

« On a deux coéquipiers qui vont jouer, Raphaël Varane et Karim Benzema. Que le meilleur gagne. Si le Real peut gagner... on sera contents pour Raphaël Varane et Karim Benzema », a répondu le Lyonnais, qui n’est donc pas tombé dans le piège du mercato. Pas même après une question plus précise sur le sujet.

Fekir n’a pas la tête au mercato

« Si je vais suivre le marché des transferts ? Je suis à Clairefontaine, je profite, il y a des matchs de préparation à venir. Je n'ai pas la tête à parler de ça. Liverpool ? Je ne sais pas du tout, a-t-il répété. Je laisse faire les choses. Rien n’est fait. J’aurai des discussions avec le président et on verra bien pour la suite. » De son côté, le club de Premier League attendrait la fin de sa saison pour passer aux choses sérieuses sur ce dossier.