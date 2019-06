OL : Fekir première victime de Sylvinho à Lyon ?

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

En s’attachant les services de Sylvinho, l’Olympique Lyonnais a recruté un entraîneur aux idées de jeu très claires.

En effet, le coach brésilien a d’ores et déjà expliqué en conférence de presse sa manière de jouer, et sa préférence très nette pour le 4-3-3. Un système de jeu qui va ravir certains joueurs de l’OL comme Aouar, Traoré ou encore Cornet. Mais qui devrait en revanche déplaire à quelques hommes forts des dernières années comme Depay ou Fekir, selon Sidney Govou. Dans les colonnes du Progrès, l’ancien buteur de l’OL n’a pas caché que le style de Sylvinho pourrait faire quelques victimes. Et donc forcément influencer le mercato…

« Juni a été intronisé. Il a eu des réunions avec les membres du staff, a pu se faire une idée de l’état du club. Le mercato peut donc officiellement être lancé à Lyon. Avec la confirmation de la présence de Florian Maurice, il avait néanmoins déjà commencé. Car un mercato réussi, c’est un mercato anticipé, surtout pas dans l’urgence. Ce que j’ai trouvé très intéressant dans la présentation de Juninho et Sylvinho, c’est qu’ils ont prédéfini une façon de jouer. Quand vous décidez de jouer en 4-3-3, des joueurs actuellement au club savent qu’ils vont avoir des difficultés à s’inscrire dans ce système. Mais d’autres, que tout le monde voyait partir, comme Traoré ou Cornet, vont être relancés. A contrario, ce système va moins plaire à un joueur comme Fekir, et à un degré moindre à Depay » a indiqué Sidney Govou. Reste à voir si Sylvinho a un plan pour intégrer Depay et/ou Fekir à son système en 4-3-3, qui ne laisse pas de place à un meneur de jeu.