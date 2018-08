OL : Fékir n'est pas prêt pour jouer Reims

Dans : OL, Ligue 1, Reims.

Il faudra encore attendre pour voir Nabil Fékir de retour sous le maillot lyonnais. Le champion du monde a forcément effectué sa préparation avec beaucoup de retard, et il n’a pas été jugé apte pour le deuxième match de la saison, ce week-end à Reims, affirme Le Progrès. Une absence qui sera comblée par un secteur offensif attendu au complet pour cette rencontre, comme ce fut le cas contre Amiens. De quoi laisser les Mariano, Traoré, Terrier, Aouar, Memphis et Cornet tenter de marquer des points avant le retour du capitaine. A noter que Gouiri et Tete n'ont pas été retenus par Bruno Genesio, tout comme Lopes (suspendu), et Marçal (phase de reprise).

Le groupe :

Le groupe lyonnais : Gorgelin, Racioppi, Rafael, Dubois, Morel, Marcelo, Mendy, Solet, Aouar, Ndombele, Tousart, Ferri, Diop, Memphis, Traoré, Cornet, Terrier, Mariano